Žena sedi na klimi na četvrtom spratu zgrade, čeka spasioce Veliki požar kod Terazijskog tunela stanare izvlače kroz prozore video

Na petom spratu zgrade kod Terazijskog tunela došlo je do požara zbog čega je u toku akcija spasavanja stanara! Vatorgasci spasavaju stanare preko prozora, a jedna žena je spas potražila tako što je sela na spoljnu jedinicu klima uređaja! Drama je utoliko veća jer se sve ovo dešava na velikoj visini, na četvrtom spratu zgrade.

Vatrogasci su uspeli da kranom dođu do nje i spasu je. View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE - BEOGRAD (@serbialive_beograd) Kako se saznaje, na terenu je pet vatrogasnih vozila, okupio se veliki broj ljudi i svi posmatraju dramu koja se odvija. Video iz Terazijskog tunela možete pogledati OVDE Na prozorima stanova ispod onog u plamenu ima još ljudi koji čekaju na evakuaciju. Na lice mesta je stigla i Hitna pomoć. Stvaraju se velike gužve u