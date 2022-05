Danas natrposečno toplo – do 32 stepena, predveče kratkotrajna kiša

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uveče u Vojvodini, a tokom noći i u zapadnoj Srbiji uz promenljivu oblačnost ponegde će biti kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, saopštiio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab vetar, uglavnom zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od osam do 17 stepeni Celzijusa, a najviša od 28 do 32 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, a krajem dana i tokom noći uz promenljivu oblačnost u pojedinim delovima grada očekuje se kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab vetar, uglavnom zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 12 do 17 stepeni Celzijusa, a