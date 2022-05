32 stepena i pretežno sunčano: Slično vreme u Srbiji narednih 7 dana

Najniža temperatura od 8 do 17, a najviša od 28 do 32 stepena

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, do 32 stepena. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uveče u Vojvodini, a tokom noći i u zapadnoj Srbiji uz promenljivu oblačnost ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, najavio je RHMZ. Duvaće slab, uglavnom zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 8 do 17, a najviša od 28 do 32 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i natprosečno