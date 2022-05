„Postaje nepodnošljivo“: Nadalova alarmantna poruka, vodi lekara na Rolan Garos

Španski teniser Rafael Nadal obrazložio je razloge poraza na mastersu u Rimu.

On je u trećem kolu poražen od Denisa Šapovalova u tri seta, 6:1, 5:7 i 2:6. Posle dva dobra i takmičarska seta, Rafa nije mogao da parira Kanađaninu u trećem zbog, sada već dobro poznatih, problema sa stopalom. "Opet sam imao problema sa stopalom i bolovima. Ja sam čovek koji živi sa njima i to nije ništa novo. To je nešto što je jednostavno tu", rekao je Nadal posle meča. "Nažalost, teško mi je da idem iz dana u dan, iskreno. Teško mi je da ponekad prihvatim ovu