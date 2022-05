Muke za Nadala pred Rolan Garos - Španac živi u bolovima, ni operacija nije pomogla!

Španski tensier Rafael Nadal juče je senzacionalno poražen u osmini finala mastersa u Rimu od Kanađanina Denisa Šapovalova.

Rekorderu po broju gren slem titula to je bilo najranije ispadanje sa turnira još od 2008. godine, a stvari za njega su mnogo gore. Nadal se posle meča sa Šapovalovim još jednom požalio na povredu stopala, koja ga hronično muči. Teniser poznat po svom fenomenalnom kretanju, nije bio prepoznatljiv protiv mladog Kanađanina. Videlo se da nešto nije u redu sa Špancem. "Nekad me boli više, nekad manje, danas me je ludački bolelo stopalo. Ne mogu da treniram nekoliko