U Srbiji danas toplo vreme, temperatura do 30 stepeni

U Srbiji će danas biti uglavnom sunčano vreme, samo se u brdsko-planinskim predelima očekuje promenljivo, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura biće od 11 do 18 stepeni, najviša dnevna od 24 do 30. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak. U Beogradu će danas biti sunčano, uz slab i umeren vetar. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, najviša dnevna oko 28. Meteorološke prilike biće nepovoljne za srčane bolesnike i osobe sa povišenim krvnim pritiskom kojima se savetuje oprez. Moguće meteoropatske reakcije su umor, promenljivo raspoloženje i glavobolja. *** BONUS VIDEO: U