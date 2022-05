„Srbija mora biti zdrava“ – nižu se reakcije poznatih ličnosti

Podršku srpskoj predstavnici Konstrakti na Evroviziji večeras su pružile i brojne javne ličnosti.

Tako su Konstraktu podržai Novak Đoković, Savo Manojlović i Emanuel Žiofre. Šef Delegacije EU u Srbiji Emanuel Žiofre je podržao Konstraktu i napisao „Šta ćemo sad? Umetnica mora biti zdrava“. "Šta ćemo sad?.... Umetnica mora biti zdrava" 🇪🇺🇮🇹 ❤🇷🇸 #Eurovision pic.twitter.com/vQinD2Nagq Srpski teniser Novak Đoković snimio je deo nastupa Konstrakte i napisao "I šta ćemo sad". I šta ćemo sad? So what now? #24 #Serbia #Konstrakta Let’s vote! #Eurovision