Prvi teniser sveta navija za pobedu Konstrakte i Srbije na Evroviziji

Najbolji teniser sveta Novak Đoković pružio je podršku ovogodišnjoj predstavnici Srbije na takmičenju za najbolju pesmu Evrope Konstrakti podelivši stihove njene takmičarske numere „In corpore sano“ na svom zvaničnom nalogu na Tviteru.

Đoković, koji se i sam nalazi na takmičenju u Italiji, odnosno večeras je zabeležio hiljaditu pobedu u karijeri plasiravši se u finale masters turnira u Rimu, pozvao je na društvenim mrežama da glasaju za Srbiju u Torinu. I šta ćemo sad? So what now? #24 #Serbia #Konstrakta Let’s vote! #Eurovision pic.twitter.com/ImuQoEDwvG — Novak Djokovic (@DjokerNole) May 14, 2022 Đokovićev meč večeras u Rimu možda je bio u senci takmičenja za pesmu Evrovizije, ali teniski broj