Detaljna prognoza za početak nedelje: Uživajte u suncu, jer nas čeka preokret! Evo kada stižu obilne padavine

U ponedeljak pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Naredne nedelje nastavlja se topli talas. Početkom nedelje promenljivo, toplo i nestabilno u svim krajevima, ponegde mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom od utorka. Na severu pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno. Najniža temperatura od 9 do 18, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Sredinom nedelje promenljivo oblačno i