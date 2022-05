Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme: Temperatura u Srbiji do 31 stepen

I u Beogradu pretežno sunčano i toplo

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stepen. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, posle podne se, u planinskim predelima na jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab i promenlji vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od osam do 15, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab,