Beograd: Dojave o bombama na mostovima, u tržnim centrima i "Vodovodu"

Nakon pretećih dojava o postavljenim bombama u beogradskim osnovnim školama, stigla je nova pretnja da su postavljene bombe na mostovima u Beogradu, kao i u tržnom centru "Stadion", potvrđeno je RTS-u u MUP-u. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić potvrdio je i da je beogradskom "Vodovodu" stigla poruka o navodno postavljenoj bombi.

U MUP-u kažu da je među lokacijama gde su dobijene dojave o bombama Brankov most, Most Gazela, Novi železnički most, kao i Pančevački most. Policijske ekipe su na terenu i proveravaju svaku dojavu, kažu u MUP-u. Dojava o bombi stigla je i u "Stadion" šoping centar u Beogradu. Utakmica između fudbalera Voždovca i Partizana, koja je trebalo da se igra od 16.30, zbog dojave o bombi pomerena je za 20.30 sati. Vesić: Dojave o bombama u "Vodovodu", neće biti problema sa