Uhapšen mladić iz Požege, opljačkao kladionicu pod pretnjom čekićem

Policija je u Požegi uhapsila M.M. (2003) iz Požege zbog postojanja osnova sumnje da je opljačkao jednu kladionicu.

Sumnja se da je on u februaru ove godine, u kladionici u Požegi, uz pretnju čekićem odgurnuo radnika i sa pulta uzeo oko 151.000 dinara, prenosi Glas zapadne Srbije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Požegi.