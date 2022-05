Struja treba da poskupi da bi EPS obezbedio proizvodnju

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da bi električna energija trebalo da poskupi, kako bi Elektroprvreda Srbije (EPS) mogla da nabavi opremu za proizvodnju uglja.

Ona je na konferenciji „Obnovljivi izvori energije - prilike i mogućnosti za Srbiju i Izrael” u Privrednoj komori Srbije rekla da razume što predsednik Aleksandar Vučić kaže da struja neće da poskupi i dodala da je njen posao da kaže zašto bi to ipak trebalo da se dogodi. „Ja razumem predsednika kada kaže da mora da vodi računa o celoj teritoriji Srbije i da obezbedi sve što je u ovoj krizi potrebno, pre svega mislim na hranu, ali i sve ostalo i on to odlično radi.