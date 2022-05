Mađarska koči embargo na rusku naftu, raste neizvesnost na energetskim tržištima

Nameru Brisela da usvoji šesti paket sankcija Rusiji i embargo na naftu, zakočila je Mađarska. Barel je, svejedno, poskupeo na gotovo 116 dolara. Brisel šalje smernice kako da se ruski gas plati rubljama, a da se ne prekrše sankcije uvedene Moskvi. Struja je u Srbiji prva tema: ministarka Zorana Mihajlović poručuje da je poskupljenje neophodno kako bi EPS obezbedio proizvodnju.

Izmenama Uredbe o energetski ugoženim kupcima trebalo bi da od skupih kilovata zaštiti 200 hiljada najsiromašnijih domaćinstava: tri puta više nego sada. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović kaže da je to neophodno, jer EPS-u treba viša cena struje kako bi nabavio opremu i 2023. godine ponovo mogao da izvozi struju. "Cena električne energije treba da se podigne, jer je to neophodno da bismo pomogli EPS-u da opstane. EPS-u treba novac, on taj novac