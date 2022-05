Naše je da sačuvamo život u Srbiji: Predsednik Vučić se oglasio posle sastanka sa patrijarhom Porfirijem (foto)

Predsednik Vučić se sastao sa Porifirijem, patrijarhom Srpske pravoslavne crkve, kao i ostalim crkvenim velikodostojnicima. - Hvala Vam @patrijarh_porfirije na pažnji koju posećujete državi i problemima sa kojima se suočavamo. Naše je da sačuvamo život u Srbiji, da sačuvamo našu zemlju i naš narod - napisao je predsednik Vučić na Instagramu. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) (Kurir.rs) Kurir