Vučić: Sa Harčenkom o temama od obostranog interesa, uskoro susret na najvišem nivou

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Vučić: Sa Harčenkom o temama od obostranog interesa, uskoro susret na najvišem nivou
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom, sa kojim je, kako je naveo, razmotrio sve teme od interesa za obe zemlje, posebno u svetlu susreta na najvišem nivou između rukovodstava dveju zemalja, koji bi trebalo da se dogodi u najkraćem periodu. "Razmatrali smo sve teme od interesa za obe zemlje, posebno u svetlu susreta na najvišem nivou, između rukovodstava dveju zemalja koji bi trebalo da se
Danas pre 20 minuta
Serbian News Media pre 24 minuta
Nova pre 10 minuta
Vesti online pre 29 minuta
N1 Info pre 1 sat
RTV pre 1 sat
Sputnik pre 1 sat
