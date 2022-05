Danas sunčano i toplije: Jutro sveže i vedro, najviša temperatura do 25 stepeni

Najniža temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni

U Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije. Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura kretaće se od 4 do 9, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. U Beogradu danas sveže i vedro jutro, a dan će biti sunčan i malo topliji uz slab uglavnom severni i severoistočni vetar, koji će krajem dana biti u skretanju na jugoistok. Jutarnja temperatura kretaće se od 5 do 9, najviša dnevna iznosiće oko 24 stepena. U petak pretežno sunčano i toplije. Vetar slab,