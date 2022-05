Srbin izazvao zemljotres u frankfurtu: Delirijum nakon asistencije Filipa Kostića (video)

FUDBALERI Ajntraht iz Frankfurta i Glazgov Rendžersa sastaju se u velikom finalu Lige Evrope na stadionu "Sančez Pishuan". Filip Kostić nestvarnom asistencijom izborio je produžetak za"orlove", a scene koje dolaze iz ovog grada su nestvarne.

FOTO: Tanjug/AP Igrao se 69. minut utakmice kada je srpski as zavrnuo loptu u peterac i spojio sa golom svog saigrača Rafaela Borea. Strastveno navijačko jezgro ponosne pokrajne Hesen, koje se okupilo da na video bimu postavljenom na "Dojče bank Parku" posmatra utakmicu, u potpunom delirijumu dočekalo je istorijski gol za "divu sa Majne". 50,000 Frankfurt fans inside their own stadium celebrating their team scoring in the Europa League final! Incredible scenes 🙌