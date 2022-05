Danas prohladno jutro u Srbiji, pa stiže vrelo sunce: Pogledajte detaljnu vikend prognozu za našu zemlju

Minimalna temperatura u petak u Srbiji biće 3°C, dok će maksimalna dnevna biti 31°C.

Minimalna temperatura u petak u Srbiji biće 3°C, dok će maksimalna dnevna biti 31°C. U Srbiji u petak nakon svežeg jutra, tokom dana vreme će biti sunčano i znatno toplije nego u četvrtak. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 12°C, a maksimalna dnevna od 27°C do 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 14°C do 22°C. U Beogradu u petak, tokom dana sunčano i toplije nego u četvrtak. Vetar slab jugoistočni i južni.