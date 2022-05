Veliki požar na Tošinom bunaru! Jedna osoba stradala, druga prevezena u bolnicu (video)

Na Tošinom bunaru buknuo je požar. Prema nezvaničnim saznanjima, ima više povređenih, a jedna osoba je sa opekotinama prevezena u bolnicu. Druga osoba je teško povređena i lekari su radili reanimaciju na licu mesta. Nažalost preminula je. Na terenu su 23 vatrogasca sa osam vozila. Prema prvim informacijama zapalila se porodična kuća. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Vatrogasci, policija i dve ekipe Hitne pomoći su na terenu. View this