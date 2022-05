Sve što niste znali o majmunskim boginjama: Kako se prenose, leče i koliko su opasne, ovo su glavni simptomi!

Majmunske boginje su virusna zarazna bolest koja se prenosi bliskim kontaktom ili kapljičnim putem. Međutim, stručnjaci smatraju da su mogući i drugi načini prenosa, recimo, ukoliko neko dođe u kontakt sa zaraženim predmetima ili kontaminiranom odećom. Od simptoma javlja se temperatura, groznica, glavobolja, uvećane limfne žlezde, bolovi u leđima i mišićima. Nakon toga javlja se osip i to najčešće od prvog do trećeg dana od početka bolesti. Vreme od kontakta sa virusom do bolesti je desetak dana.

Majmunske boginje, pak, kako tvrde stručnjaci, ne prenose se lako sa čoveka na čoveka, a većina zaraženih se oporavlja u roku od nekoliko nedelja. Naime, Evropa i Amerika su pripravnosti nakon pojave novih slučajeva majmunskih boginja, dok epidemiolog dr Slavica Maris iz Gradskog zavoda za javno zdravlje objašnjava da zbog nespecifičnih simptoma u prvoj fazi bolesti ne možemo znati da je reč o majmunskim boginjama, ali da nema razloga za paniku. - Majmunske boginje