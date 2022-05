Policija u sukobu s pripadnicima Torcide ispalila 33 metka, četiri osobe upucane

U sukobima hrvatske policije i navijača splitskog Hajduka povređeno je 20 policajaca i 15 navijača od kojih četvorica od vatrenog oružja, rekao je zamenik direktora hrvatske policije Damir Barić.

Barić je rekao na konferenciji za novinare da je hrvatska policija „bila u službi građana“ i da su njeni pripadnici tokom sukoba sa navijačima na auto-putu ispalili 33 metka. Mediji navode da je uzrok sukoba to što navijačima splitskog kluba nije dozvoljeno da na Maksimir na utakmicu sa Dinamom unesu transparente zbog čega su odlučili da ne uđu na stadion. Barić kaže da ništa nije ukazivalo na to da će doći do incidenta i da su navijači zatražili da se vrate u