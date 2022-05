Sutra tropski dan u Srbiji: Sunčano i toplo do 34 stepena, ali popodne moguće i nepogode

Hidrometeorološki zavod upozorio je na da će danas, ali i sutra u zemlji biti izuzetno toplo sa temperaturama preko 30 stepeni. Istovremeno, posle podne očekuje nas nestabilno vreme, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode poput grada i jakog vetra.

Danas je to moguće uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a sutra ponegde i na severu zemlje. Za sutra je prognoza sunčano, veoma toplo i sparno. Jutarnja temperatura biće od 12 do 20, najviša dnevna od 30 do čak 34 stepena. U Novom Sadu se sutra očekuje slično vreme, sa maksimalnom temperaturom od 32 stepena, jutarnja 17. Pljuskovi mogući tek popodne, a u četvrtak i petak maksimalna dnevna je 28 stepeni Celzijusa. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i veoma