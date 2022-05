Đoković ekspresno u drugom kolu

Novak Đoković ubedljivo je startovao na Rolan Garosu, žrtva u prvom kolu bio je Japanac Jošihito Nišioka- 3:0 (6:3, 6:1,6:0), za manje od dva sata igre.

A prvi igrač sveta nije blistao, u nekim periodima meča se i mučio te na svoj način često bodrio sebe. U prvom gemu prvog seta Đoković je spasao čak tri brejk lopte. Set je bio egal do šestog gema kad je Đoković napravio prvi brejk (4:2) i tad su stvari lagano dolazile na svoje mesto. U drugom delu igre došlo je do potpune dominacije svetskog broja jedan, napravio je čak četiri brejka, ali i dozvolio jedan, iako je do pre toga na drugi servis imao samo oko 30 odsto