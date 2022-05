ED Zrenjanin: Planirana isključenja na više lokacija

Elektrodistribucija Zrenjanin u utorka, 24. maja će isključiti struju potrošačima u nekoliko sela i Zrenjaninu, zbog planiranih radova na elektro-mreži.

Bez struje će u periodu od 8 do 13 časova biti deo Miletićeve ulice u Zrenjaninu. Od 8.30 do 12.30 časova struje neće imati Knićanin. U periodu Od 8.30 do 13 časova bez struje će ostati Srpski Itebej, Novi Itebej i Međa. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi se odlažu.