Most kod Titela u sredu zatvoren za saobraćaj

Saobraćaj na mostu preko Tise kod Titela u sredu, 25. maja biće obustavljen na nekoliko sati.

Most će biti zatvoren za saobraćaj od 10 do 18 časova. Do ove izmene će doći zbog ispitivanja konstrukcije mosta, saopštili su Putevi Srbije. Ispitivanje mosta, koji je poslednjih godina bio rekonstruisan, izvodiće se uz asistenciju saobraćajne policije. Alternativni pravac je preko Zrenjanina. U terminu potpune obustave saobraćaja vozilima hitne pomoći, policije i vatrogasnih službi biće omogućen prolaz.