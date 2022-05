Rešen zločin Srbina nakon 20 godina - oteo 3 žene! Uhapšen u Nišu, jedna devojka umrla zbog nasilja

Muškarac iz Niša 20 godina je bio u bekstvu zbog gnusnuh zločina koje je počinio.

Muškarac iz Niša 20 godina je bio u bekstvu zbog gnusnuh zločina koje je počinio. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva A.M. je određen pritvor do 30 dana nakon čega će sa krivičnom prijavom biti priveden nadležnom tužioca. Niška kriminalistička policija, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom i državnim organima republike Francuske, uhapsila je danas Nišliju A.M. (47) u Nišu. Sumnja se da je, kako je saopštila niška Policijska uprava izvršio dva krivična dela otmica