Ajron mejden protutnjao arenom: Legendarni sastav oduševio Beograđane dvočasnovnim nastupom (foto)

LEGENDARNI hevi metal sastav Ajron mejden održao je večeras koncert u ispunjenoj Štark areni u okviru svetske turneje “Legacy Of The Beast 2022”.

Foto: Tanjug/Zoran Stanić Bend predvođen pevačem Brusom Dikinsonom vratio se posle osam godina u Beograd, počevši nastup pesmama sa 17. albuma "Senjutsu" (2021) - naslovnom, "Stratego“ i "The Writing On The Wall“, čiji su refren posetioci horski pevali. Tokom skoro dvočasnovnog nastupa, okončanog sa dva bisa, britanska šestorka je na oduševljenje preko 15.000 posetilaca u Areni izvela i neke od svojih najpoznatijih pesama poput "Run To the Hills", "Fear Of The