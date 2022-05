VIDEO Bacio bombu i pucao u kafiću u Inđiji, jedna osoba teško povređena

Jedna osoba teško je povređena u kafiću u Inđiji kada je nepoznati napadač bacio ručnu bombu, a potom pobegao.

Snimak incidenta pojavio se na društvenim mrežama. Na njemu se vidi kako napadač prvo dolazi sa pištoljem u lokal, a zatim se posle nekoliko trenutaka vraća sa ručnom bombom. Kako se navodi, ranjeni se sa povredama vrata sam javio u Dom zdravlja "Inđija", dok se za napadačem traga. Policija na licu mesta obavlja uviđaj.