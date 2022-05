Mihajlović: Nova vlada mora biti proevropska, potrebni partneri koji ne rade iza leđa

Beta pre 1 sat

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da nova vlada mora biti proevropska, snažnija i daleko kvalitetnija od sadašnje, čiji će članovi imati autoritet stvoren obrazovanjem i rezultatima, a ne funkcijom.

"Što se tiče spekulacija u medijima, mediji koji me sad kandiduju za neke pozicije isti su oni koji su me prethodno smenjivali, tako da se na to odavno ne obazirem, već radim svoj posao", rekla je Mihajlović za list Politika.

Ona je navela da su u kampanji za poslednje izbore "mnoge stranke, pa i naši partneri u Vladi, govorili stvari koje su suprotne stavovima koji smo kao država zauzeli prema ukrajinskoj krizi".

"Ako znamo koliki su pritisci na predsednika Srbije i koliko će izazova imati pred sobom nova vlada, onda treba da budemo otvoreni i da vidimo ko može da u vremenu ispred nas vladu učini jačom, a ne slabijom, i u političkom smislu, ali i po kvalitetu kadrovskih rešenja. Da vidimo ko od partnera ima snagu da poštuje odluke i ne radi iza leđa sopstvenoj vladi i narodu. Za takvo ponašanje više nema tolerancije", rekla je Mihajlović.

Mihajlović o sankcijama Rusiji: Učiniti sve da budemo članica EU

Ministarka rudarstva i energetike, članica Predsedništava Srpske napredne stranke (SNS), Zorana Mihajlović izjavila je da je "politika naše vlade punopravno članstvo u Evropskoj uniji (EU) i to je misija u koju istinski verujem i nemam ni trunku dileme da Srbija treba da uradi apsolutno sve što treba da bi taj cilj bio ispunjen".

"To je u najboljem interesu građana i građanki zemlje. To je naš put", rekla je Mihajlović za list Politika, na pitanje da li bi uvela sankcije Rusiji.

Kako je navela, "teško da možemo da utičemo na događaje u svetu, ali uzimajući naše interese kao primarne, a to je članstvo u EU, zauzimamo i stav".

"Mi takođe, nismo ostrvo da možemo da se ignorantski odnosima prema putu kojim idemo, jer upravo mi odlično znamo kako izgleda živeti u zemlji koja je izlovana. Verujem da niko ne želi da naša zemlja ide tim putem, jer znamo kuda taj put vodi", rekla je Mihajlović.

(Beta, 05.28.2022)