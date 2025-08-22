Petković uputio pismo Sorensenu i zemljama Kvinte, ukazao na antisrpske poteze

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obratio se danas pismom posredniku u dijalogu Peteru Sorensenu i ambasadorima zemalja Kvinte, povodom najnovijeg protivpravnog i nezakonitog pokušaja Aljbina Kurtija da zabrani Srpskoj listi učešće na predstojećim lokalnim izborima, u kom im je ukazao na ovu diskriminatorsku i antisrpsku odluku vlasti u Prištini, saznaje Tanjug.

Kako se navodi u pismu u koje je Tanjug imao uvid, Petković je naglasio da je neophodno da međunarodna zajednica izričite osude pretvori u konkretan pritisak kako bi se Srpskoj listi omogućilo učešće na predstojećim izborima. "Ovakvo već dobro poznato postupanje tzv. CIK predstavlja ne samo drastičan udar na osnovna demokratska prava srpskog naroda, već i otvoreno poigravanje sa samom suštinom demokratije i izbornog procesa. Odluka je doneta bez ikakvog pravnog