Novosađani ih odlično poznaju: Ulični bend "The Bad Week" snimio prvi album

Već dobro poznati novosadskoj publici, mladi muzički sastav, kantri bluz bend "The Bad Week“ svoj svakodnevni repertoar upotpunili su sa jedanaest novih pesama ovekovečenih na njihovom prvom albumu "So it was". Strahinju, Stefana i Daniela, od 2020. godine možete da čujete na ulicama grada, gde svojom muzikom unose novu dinamiku. Kako kažu, ulica ih je spojila i upravo ona doprinela je jedinstvenom stilu.

- Možete nas uvek naći na ulicama Novog Sada, to nam je glavno odredište i tu u suštini i nastaju naše pesme, služi i za svirke i za probe. Ovo su nam zapravo probe u interakciji sa publikom - rekao je Strahinja Jajić a prenosi RTV. Reklo bi se da u poslednje vreme mlađi sastavi bendova retko biraju kantri bluz kao muzički pravac, međutim po reakcijama Novosađana, ovaj bend svakodnevno prikuplja velike ovacije i starije i mlađe publike. Daniel na kahonu, Strahinja