„Trougao tuge“ dobitnik Zlatne palme u Kanu

„Trougao tuge“, socijalna satira švedskog reditelja Rubena Ostlunda dobitnik je Zlatne palme 75. filmskog festivala u Kanu.

To je drugi put da Ostlund bude nagrađen na jednom od najprestižnijih filmskih festivala. Kako prenosi Gardijan, pobednički film sa Vudijem Harelsonom je pozdravljen osmominutnom ovacijom. ✨ Ruben ÖSTLUND lauréat de la Palme d’or #Cannes2022 pour TRIANGLE OF SADNESS (SANS FILTRE) ! Félicitations à toute l’équipe du film ! – ✨ Ruben ÖSTLUND has been awarded the #Cannes2022 Palme d’or for TRIANGLE OF SADNESS ! Congratulations to the whole film crew !