Prodati fosili dinosaurusa stari više od 100 miliona godina: Poznat je po filmu "Park iz doba Jure"

Dinosaurus dugačak oko 2,7 metara živeo je u Severnoj Americi, a dobio je naziv po karakterističnim i smrtonosnim kandžama

Fosili dinosaurusa Hektora, starog više od 100 miliona godina prodati su za oko 12 miliona dolara na aukciji u aukcijskoj kući Kristis. Hektor je najkompletniji skelet vrste "Deinonichus antirrhopus" ikada pronađen, piše CNN. Primerak, iskopan u Montani 2013. godine, datira iz ranog perioda krede - pre 115 do 108 miliona godina i izvanredno je očuvan, kako navodi kuća. Kristis je očekivao da će primerak biti prodat za četiri do šest miliona dolara. Umesto toga, on