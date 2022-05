Šokantni snimak iz Luvra: Mona Liza pogođena tortom (video)

Čovek maskiran u stariju ženu bacio je tortu na sliku Mona Lize u muzeju Luvr u Parizu, ali je neprocenjivo umetničko delo od vandalskog čina spasilo zaštitno staklo, te je tako Mona Liza “preživela”.

Video koji je tokom vikenda postao viralan na internetu prikazuje izmazano staklo ispred Đokonde, a počinilac je čovek koji je prethodno sedeo u invalidskim kolicima i nosio periku. Na iznenađenje prisutnih, iznenada je ustao i prišao slici, bacivši tortu na nju. Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and