Zbog radova na mreži više ulica u Nišu danas bez struje

Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, više ulica u Nišu danas neće imati struju u periodu od dva do četiri sata, saopštila je niška Elektrodistribucija.

Od 7.30 do 9.30 časova struju neće imati delovi Konvanlučke ulice i Vase Čarapića, parni brojevi, od 106 do 112, u gradskoj opštini Palilula. Od 8.00 do 10.30 časova bez struje će biti deo Trga republike u gradskoj opštini Niška Banja. Od 8.00 do 12.00 časova električnu energiju neće imati stanovnici niškog sela Vukmanovo, takođe u opštini Palilula. Od 9.00 do 11.00 časova bez struje će biti delovi ulica Akademika Đorđa Lazarevića, Baštovanske, Branka Bjegovića