Usvojen šesti paket sankcija Moskvi: Mišel tvrdi da je dogovorena zabrana izvoza ruske nafte u EU

Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel, objavio je nešto pre ponoći da je na sastanku lidera EU 27 u Briselu postignut dogovor o zabrani izvoza ruske nafte. "Ovo se odmah odnosi na više od dve trećine uzvoza nafte iz Rusije čime se prekida značajan izvor finansiranja ruske vojne mašinerije", napisao je Mišel na Tviteru.

Predsednik Evropskog saveta dodaje da će se pristisak na Rusiju nastaviti do završetak rata u Ukrajini. #Unity Agreement to ban export of Russian oil to the EU. This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine. Maximum pressure on Russia to end the war. #EUCO — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022 On dodaje da šesti paket EU sankcija uključuje i ukidanje swift transakcija sa najvećom