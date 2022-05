Vremenska prognoza 1. jun

I u sredu padavine, ali ređe nego danas. Ujutru oblaci stižu do severa Srbije, donoseći ponegde kišu, a po podne kratkotrajni pljuskivi mogući su u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša od 27 do 32 stepena. U Beogradu je moguć popodnevni pljusak. Temperautra do 28 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 01.06.2022. Sreda: Promenljivo i malo toplije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Ujutro i pre podne ponegde na severu, a posle podne i u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljiv (ujutro južni i jugozapadni, zatim u skretanju na severozapadni i severni). Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 27 na severu do