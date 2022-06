"Ne želimo da budemo deo rata": Vučić o odnosu Beograda i Moskve i nabavci ruskog gasa : "Teško je razgovarati u navijačkoj atmosferi, moramo da preživimo" (video)

Svi rade obe stvari. Žao mi je što to kažem, ali je tako, jer niko ne može da preživi bez ruskog gasa. Naša zemlja plavo gorivo dobija isključivo iz Rusije, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na godišnjem "GLOBSEC 2022 Forumu" koji se održava u Bratislavi.

On govori na panelu "Srbija i EU: Strateškso partnerstvo za budućnost", koji vodi Kevin Baron, a ovako je odgovorio na pitanje o gasnom aranžmanu koji je Srbija postigla sa Rusijom. Vučić je rekao da će Srbija morati da diversifikuje izvore snabdevanja. - Gradićemo interkonektore sa Bugarskom, ali i Severnom Makedonijom. Moramo da preživimo i da se ponašamo racionalno. Teško je da se racionalno razgovara u navijačkoj atmosferi - kazao je on, dodavši da dok se to ne