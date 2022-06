Tesla dobija koristan dodatak koji nema niti jedan drugi auto

Ako vam je ikada pokisnula kabina jer ste zaboravili da podignete stakla na automobilu, ovaj dodatak ćete itekako znati da cenite.

Na Teslama to više nije moguće jer će Tesle same brinuti o takvim stvarima. Naime, ako detektuje kišu, sistem u Tesli će samostalno zatvoriti stakla i tako sprečiti da se nakvasi enterijer vozila, piše Index.hr. To je posledica zahteva brojnih vlasnika Tesli na Twitteru, piše Drive Tesla Canada. Na jedan takav osobe iza profila Brandonee916, ujedno i beta testera za sistem autonomnog upravljanja, reagovao je i Elon Musk rekavši kratko "svakako“. Zato, jedino