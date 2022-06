Princ Filip i princeza Danica otvorili Vidovdanske svečanosti i Likovnu koloniju u Gračanici

GRAČANICA — Izložbom slika Milana Cileta Marinkovića u Domu kulture u Gračanici otvorene su “Vidovdanske svečanosti” i u okviru njih “Likovna kolonija 2022”.

Ove godine "Vidovdanske svečanosti" - 32. po redu - otvorio je princ Filip Karađorđević. „Za mene, kao i za svakog Srbina, Vidovdan ima poseban značaj, zato smo upravo na Vidovdan 2020. godine odlučili da se iz Londona preselimo u Srbiju i ovde nastavimo svoj život.