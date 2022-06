Putin: Rusija garantuje prolaz za izvoz žita iz Ukrajine

Ruski predsjednik je rekao da Rusija ne ometa izvoz žitarica iz Ukrajine i da se to može učiniti preko crnomorskih luka i susjednih zemalja.

Rusija garantuje nesmetan prolaz brodova koji prevoze ukrajinsko žito i može da obezbjedi njegov izvoz kroz luke koje kontroliše, kao što su Berđansk i Mariupolj, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, prenosi Tanjug. On je rekao da Rusija ne ometa izvoz žitarica iz Ukrajine i da se to može učiniti preko crnomorskih luka i susjednih zemalja. “Što se tiče ukrajinskog izvoza žitarica, mi tome ne postavljamo prepreke”, naglasio je Putin, prenosi TAS S. On je u u