„To što Srbi rade Dunavu je zločin, plivao sam u fekalijama“

Nemački hemičar i profesionalni plivač Andreas Fat, koji je pliva Dunavom kako bi skrenuo pažnju ljudima na zagađenje, rekao je da je u Beogradu bio prinuđen da izađe iz vode i taj deo reke pređe na brodu da se, kako je naveo, ne bi zarazio jer se uplašio za svoje zdravlje i život. „Bio sam u go***ma.

Možda zvuči ružno kad tako kažem, ali tokom plivanja Dunavom u Beogradu, fekalije su bile svuda oko mene. Žalosno je kako vam izgledaju reke, to ogromno bogatstvo, koje je sada opasno, zbog bakterija koje šire zarazu. Ne mogu da shvatim da ne postoje sistemi za prečišćavanje i da su za Beograđane reke isto što i deponija“, rekao je Fat, za list Nova. On je naveo da je to „jedan od najgorih i najtužnijih prizora koje je doživeo tokom ovog projekta“, u kojem je