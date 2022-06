Ministarstvo: Posle novih sankcija do rafinerije neće moći da stiže ruska nafta, ali NIS može da uvozi druge vrste

Posle novog paketa sankcija EU Rusiji više neće biti mogućnosti da se do Rafinerije u Pančevu doprema ruska sirova nafta, ali bi NIS mogao da uvozi sve ostale vrste sirove nafte osim ruske, rečeno je za Euronews Srbija u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Kako se navodi u odgovoru MInistarstva, Srbija nije jedina evropska zemlja koja bi bila pogođena novim paketom sankcija EU, ali čini se sve da se obezbedi sigurno snabdevanje. "Novim paketom sankcija zabranjuje se snabdevanje ruskom sirovom naftom preko bilo koje luke, morskim putem, a NIS se snabdeva sirovom naftom koja se tankerima doprema do luke Omišalj", navode u Ministarstvu. Kako se napominje, to znači "da nema mogućnosti da se do Rafinerije u Pančevu više