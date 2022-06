Danas do 32 stepena, RHMZ izdao upozorenje: Mogući kratki, ali jaki pljuskovi s gradom

Duvaće severozapadni vetar, koji će sredinom dana i posle podne biti umeren, a na istoku Srbije jak

Ako vam je juče bilo previše vruće, spremite se na slično vreme i danas. U nedelju će u većem delu Srbije biti pretežno sunčano i toplo, tek za dva do tri stepena prijatnije u odnosu na subotu, najavio je meteorolog Đorđe Đurić. Nešto više oblaćnosti, prognozira on, biće u Vojvodini. Duvaće severozapadni vetar, koji će sredinom dana i posle podne biti umeren, na istoku Srbije jak. Maksimalna temperatura kretaće se od 28 do 32 stepena. - U ponedeljak i u utorak u