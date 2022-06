Patrijarh Porfirije: Završen raskol između srpske i makedonske pravoslavne crkve

U sabornoj crkvi u Beogradu održana je sveta arhijerejska liturgija koju su služili patrijarh srpski Porfirije i arhiepiskop makedonsko-ohridski Stefan sa vladikama obe crkve, nakon koje je patrijarh Porfirije uručio tomos arhiepiskopu Stefanu o priznanju autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve.

Nakon liturgije, patrijarh Porfirije je istakao da je raskol između srpske i makedonske pravoslavne crkve završen. – Danas po blagodeti božjoj imamo priliku da ovenčamo to što već postoji među nama a to je jedinstvo. To jedinstvo je u jednom periodu bilo narušeno ali je zaspostavljeno u duhu Crkve, a to je da makedonska crkva, ohridska arhiepiskopija ima ne samo uslove nego potrebu da se organizuje u kontekst autokefalne crkve, da se ispostavi da je to najbolji