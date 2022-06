Oglasila se policija o incidentu u cetinjskom manastiru: Evo šta se dogodilo

Crnogorska Uprava policije (UP) saopštila je danas da su njeni službenici u Cetinju, postupajući po dve prijave, od kojih su jednu podneli sveštenici Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP), a drugu jedna građanka, prikupili obaveštenja od više osoba.

"U Cetinjski manastir je ušla grupa građana i tom prilikom je prvo došlo do verbalnog sukoba sa sveštenim licima, a potom i do fizičkog konflikta između dve osobe. Pripadnik Uprave policije koji se nalazio na licu mesta je sprečio dalji sukob", ističe se u saopštenju UP. Oni su dodali da su cetinjskoj policiji sveštenici MCP podneli prijavu u odnosu na širenje verske i nacionalne mržnje, pokušaj skrnavljenja svetinje i ugrožavanje sigurnosti sveštenih lica, dok je