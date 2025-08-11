Veliki šumski požari u Crnoj Gori: Čanj, Bijelo Polje, Podgorica, Nikšić i pomoć Srbije

Veliki šumski požari u Crnoj Gori: Čanj, Bijelo Polje, Podgorica, Nikšić i pomoć Srbije

Više velikih požara u Crnoj Gori ugrožava naselja, sa aktivnim gašenjem i međunarodnom pomoći iz Srbije helikopterima Kamov.

U Crnoj Gori besne veliki šumski požari na više lokacija, uključujući Čanj, Bijelo Polje, Podgoricu, Nikšić i okolinu. Požar u Čanju, koji je nastao nakon zapaljenja automobila u Buljarici, proširio se do plaža i preti stambenim objektima. Barski vatrogasci i Vojska Crne Gore angažovani su na gašenju, dok jak severni vetar otežava intervenciju. Telegraf N1 Info Mondo

U Bijelom Polju požari su aktivni na nepristupačnim terenima Žuber i Biokovac-Grab, ugrožavajući kuće i objekte. Vatrogasci, uključujući aviohelikoptersku jedinicu MUP-a, danonoćno rade na terenu. Uzrok požara se pretpostavlja da je ljudski faktor. Telegraf RINA Alo

U okolini Podgorice, naročito u naseljima Đurkovići i Rogami, požari su zahvatili kuće i izazvali evakuacije. Ekipe vatrogasaca i Vojska Crne Gore aktivno gase vatru, dok je jedan vatrogasac povređen u eksploziji tokom intervencije. Danas Nova Telegraf Mondo

U Nikšiću su aktivni požari na više lokacija, uključujući Sjenokose, Dugu, Bukovik, Zakraj, Goliju i Župu. Vatrogasci su raspoređeni na terenu kako bi sprečili širenje vatre i zaštitili kuće i imovinu meštana. Teške vremenske prilike, visoke temperature i jak vetar otežavaju gašenje. Kurir Nova

Srbija je, po nalogu predsednika Aleksandra Vučića, uputila međunarodnu humanitarnu pomoć Crnoj Gori u vidu helikoptera Kamov i sedam pripadnika MUP-a za gašenje požara. Pomoć je deo sporazuma o saradnji u zaštiti od prirodnih katastrofa između dve zemlje. Euronews N1 Info B92 Aero.rs

