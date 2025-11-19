Vlasnika zlatare vezali, pa mu pretili: Novi detalji pokušaja pljačke u Kalesiji, jedan od osumnjičenih pronađen mrtav, dvojica i dalje u bekstvu

Blic pre 39 minuta
Vlasnika zlatare vezali, pa mu pretili: Novi detalji pokušaja pljačke u Kalesiji, jedan od osumnjičenih pronađen mrtav…

Prava drama rano jutros se odvijala u samom centru Kalesije nedaleko od osnovne škole, gde su trojica pljačkaša dovezli se vozilom "golf 5+" te su ušli u zlatarsku radnju gde su vlasnika vezali lisicama uz pretnju pištoljem, a zatim su uzeli zlatni nakit.

Na sreću, jedan građanin je prijavio PS Kalesija da se dešava pljačka, što je alarmiralo sve policijace koji su izašli na lice mesta. Pljačkaši su na policiju otvorili vatru, a policija je uzvratila ranivši navodno dvojicu njih, piše Infoplus.ba, prenosi Srpskainfo. Nakon pucnjave, pljačkaši su pobegli, te su vozilo zapalili u Jelovom Brdu. Jedan pljačkaš je navodno podlegao zadobijenim povredama te su ga “kolege” izbacile iz automobila. Dvojica pljačkaša su još
