Goran Ješić: Vučić je beskrajno zahvalan Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji zbog zatvaranja neba za posetu Lavrova

Odluka Severne Makedonije i Crne Gore da zatvore nebo za let šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova u Beograd je velika usluga predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiču, zbog koje im je on beskrajno zahvalan – kaže za Danas Goran Ješić, funkcioner Demokratske stranke.

On je komentarišući otkazivanje posete Sergeja Lavrova rekao da je sve bilo uveliko jasno i bez ove „ incidentne situacije“, da to je da Aleksandar Vučić namerava da uvede sankcije Rusiji. – Srbiji je mesto u Evropi. Srbija ima svoje opterećenje iz 1999. godine koje nije lako objasniti građanima, pogovoto, u narativu koji traje već 22 godine. Zbog budućnosti Srbije, jako je važno da Srbija to reši – ističe Ješić. Harčenko obavestio Vučića: Poseta Lavrova zvanično